Oppenheimer mostra o início da era atômica

O lançamento do filme Oppenheimer, do cultuado cineasta Christopher Nolan (A Origem e a trilogia Cavaleiro das Trevas), nesta quinta-feira (20), renovou a curiosidade sobre a história do físico teórico americano Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) e o seu papel na criação da bomba atômica, que destruiu as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, matando instantaneamente 115 mil pessoas - cerca de 60 mil morreram posteriormente.



O longa aborda aspectos da vida pessoal do cientista e também de seu trabalho para o governo americano durante a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer (vivido no filme pelo ator Cillian Murphy, de Peaky Blinders) liderou o Projeto Manhattan, responsável pelo desenvolvimento das primeiras armas nucleares, e se tornou mundialmente conhecido como “o pai da bomba atômica”.