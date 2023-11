Origem, em Salvador, é eleito um dos melhores restaurantes da América Latina

O restaurante Origem foi eleito o 76º melhor restaurante da América Latina, segundo o Latin America’s 50 Best Restaurants, que divulgou os colocados entre a 51ª e 100ª posições nesta quinta-feira, 16 de novembro. A casa, comandada pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, é o único restaurante baiano e nordestino na lista. A classificação foi anunciada virtualmente, em uma prévia da cerimônia que acontece no próximo dia 28, no Rio de Janeiro, quando serão conhecidos os 50 primeiros colocados.

Inaugurado em 2016, o Origem serve exclusivamente menu degustação no qual os chefs propõem um passeio para além das fronteiras da capital, buscando unir sabores dos cinco biomas e 27 territórios de identidade baianos para apresentar o melhor da Bahia além do dendê. O cardápio é montado periodicamente pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, priorizando a sazonalidade e o frescor dos ingredientes genuinamente locais. “Poder mostrar a cultura gastronômica da Bahia e contar nossa história por meio da comida é o nosso principal objetivo. Estar em uma lista internacional é reflexo do nosso trabalho e isso é maravilhoso”, explica Lisiane.

“É sempre uma honra estar na lista ao lado de grandes chefs. É um orgulho enorme continuar como o único restaurante nordestino no ranking. Ver nosso trabalho de levar a Bahia para o resto do mundo sendo concretizado faz com que a gente tenha certeza que estamos no caminho certo. E quem sabe, ano que vem, mais baianos estejam com a gente”, comemora Fabrício Lemos em entrevista ao Alô Alô Bahia.

O painel de votação é composto por cerca de 300 especialistas anônimos do setor de restauração e da indústria de hospitalidade da região, com equilíbrio de gênero entre os votantes e cobertura de 21 países latino-americanos. Chefs e restaurantes, escritores, críticos e bem viajados amantes da gastronomia votam, cada um, em 10 restaurantes que visitaram nos últimos 18 meses, sendo pelo menos três fora de seu país de origem. A votação e os resultados são auditados de forma independente pela Deloitte.

Sobre o Origem

Um apaixonado por frutos do mar e uma apaixonada por doce de leite com um objetivo em comum: resgatar a identidade gastronômica da Bahia, aliando ingredientes regionais e frescos com técnicas contemporâneas de culinária. O chef Fabrício Lemos e a chef-pâtisserière Lisiane Arouca escolheram sua cidade natal, Salvador, para instalar o Restaurante Origem. O rápido sucesso da casa, que funciona apenas para jantares com reservas, consolidou os nomes dos chefs como referências da nova comida baiana e os alçou ao posto de promessas da gastronomia nacional.

“O conceito do nosso restaurante é mostrar a Bahia além do dendê e de Salvador”, explica Fabrício Lemos. “Por isso, vamos até o interior do estado, estudando cada bioma e buscando raridades com produtores locais, a fim de desenvolver uma verdadeira gastronomia de identidade”, completa.

Serviço:

Alameda das Algarobas, nº 74, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia.

Funcionamento: terça e quarta, das 19h30 às 23h; de quinta a sábado, das 19h30 às 0h.