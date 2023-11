Orlando Morais responde críticas após filha mostrar mansões: 'Sou rico'

Glória Pires e Orlando Morais. Crédito: Reproduçao

O cantor Orlando Morais respondeu a críticas que a filha, Antonia Morais, fruto do relacionamento com Glória Pires, recebeu após publicar vídeos fazendo "tour" por duas mansões da família no TikTok em outubro. Na ocasião, Antonia mostrou os imóveis em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em Brasília e foi acusada de "ostentação e soberba".



O artista contou que possui diversas propriedades por ser apaixonado por arquitetura. "Observo o design, a arquitetura, o material usado. E fui colecionando, colecionando. Hoje tenho vários [imóveis]", comentou ele em entrevista à Quem publicada nesta terça-feira, 28.

Orlando disse não se incomodar que Antonia publique vídeos das mansões da família. "É direito dela. Ela é dona da casa também, é minha filha. [...] Não é o meu jeito de ser, mas é o jeito dela e tenho que respeitar. É o jeito dessa geração de ser", afirmou.

Sobre as críticas recebidas por Antonia, o cantor ressaltou que não leu e nem se incomoda com os comentários, mas os avalia como "válidos". "As pessoas podem não gostar, podem gostar. [...] É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico e f***-**", comenta o artista, segundo a Quem, rindo.

Antonia Morais também rebateu críticas

Antonia Morais, que também é cantora, havia rebatido as críticas que recebeu pelos vídeos no último dia 15. "Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado", afirmou ela em entrevista à Folha de S Paulo na ocasião.

Antonia ainda argumentou que não se importou com os comentários e os pais "ralam desde muito cedo". "As pessoas têm que curtir um pouco mais a vida. Tem que levar as coisas menos a sério, sabe? O TikTok é um lugar de leveza e acho que não tem nada de errado eu querer mostrar a minha casa", disse.