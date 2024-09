MÚSICA

Orquestra Neojiba apresenta dois concertos gratuitos

A Orquestra Neojiba se apresenta no Teatro Salesiano nesta quarta (17) e quinta (18), com solo de Ricardo Castro

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 06:00

O concerto acontece às 19h Crédito: Isabel Ramos/divulgação

A Orquestra Neojiba fará dois concertos especiais com obras do compositor alemão Johannes Brahms, um dos ícones do Romantismo. As apresentações, que acontecem hoje (17) e amanhã (18), no Teatro Salesiano, terão como solista o pianista Ricardo Castro, diretor-geral do programa, e serão regidas por Cláudio Cruz. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

O repertório trará obras marcantes de Brahms, como o dramático Concerto nº 1 Para Piano, cuja forma final surgiu num sonho do compositor, e a luminosa Sinfonia nº 2, escrita numa bucólica cidade na Áustria onde "as melodias florescem tão abundantes que é preciso ter cuidado para não tropeçar nelas", como o próprio compositor registrou.

Vencedor de prêmios importantes como o Grammy e o APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes), Cláudio Cruz vai reger a orquestra pela terceira vez. A primeira colaboração com o programa foi em 2020, quando regeu as cordas da orquestra num concerto sem público, transmitido pela internet. No ano passado, ele esteve novamente em Salvador para uma grande apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, que reuniu os integrantes da Orquestra Neojiba, do Coro Juvenil e do Coro Comunitário.

Por conta do fechamento do Teatro Castro Alves para reforma, o Neojiba está realizando seus principais concertos no Teatro Salesiano, espaço com capacidade para 482 pessoas.

Com 17 anos de história, o Neojiba transformou a vida de mais de 30 mil crianças, adolescentes e jovens baianos em turnês que já viajaram para diversos locais no Brasil e em oito turnês internacionais nos Estados Unidos e na Europa.