CULTURA

Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta concerto especial em igreja no Pelourinho

A série estreou em 2015 e já foi apresentada em formato de vídeo e no Teatro Castro Alves

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 13:05

Orquestra Sinfônica da Bahia Crédito: Taylor de Paula

A Orquestra Sinfônica da Bahia retorna à Igreja de São Francisco, no Pelourinho, no dia 15 de setembro, às 17h, para apresentar o concerto ‘Futurível’. A regência do espetáculo ficará por conta da maestra convidada Priscila Bomfim, com solo do spalla da OSBA, o violinista Francisco Roa, e do também violinista da OSBA, José Fernandes. A entrada é gratuita.

Inspirada no nome de uma música de Gilberto Gil, ‘Futurível’ propõe aproximar o público da música erudita moderna e contemporânea, explorando sonoridades pouco comuns. A série estreou em 2015 e já foi apresentada em formato de vídeo e no Teatro Castro Alves.

Nascida em Portugal, a maestra Priscila Bomfim é conhecida por sua sensibilidade e também pela versatilidade artística. Ela foi a primeira mulher a reger uma ópera na temporada oficial do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e tem se destacado em concertos com orquestras renomadas, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra do Theatro São Pedro e a OSUSP, entre outras.