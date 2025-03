MÚSICA CLÁSSICA

Orquestra Sinfônica da Ufba abre temporada com homenagem aos 150 anos do nascimento de Ravel

Concerto gratuito acontece nesta sexta-feira (14), na Reitoria da universidade, no Canela

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (Osufba) inicia a temporada 2025 com um concerto em homenagem aos 150 anos do compositor e pianista Maurice Ravel, completados no último dia 7 de março. A apresentação será na próxima sexta-feira (14), na Reitoria da Ufba.>