Planeta dos Macacos: O Reinado: os macacos estão de volta e mais parecidos com os homens

Filme se passa 300 anos após trilogia anterior

Roberto Midlej

Publicado em 9 de maio de 2024 às 06:00

Noa (Owen Teague), Nova (Freya Allan) e Raka (Peter Macon) se juntam para derrotar Proximus Cesar Crédito: divulgação

Se você achava que depois de nove filmes, a franquia já estava esgotada, se prepare, pois estreia hoje Planeta dos Macacos: O Reinado, dirigido por Wes Ball, conhecido pela trilogia Maze Runner. O novo longa-metragem se passa 300 anos depois do final da trilogia anterior e o mundo continua dominado pelos primatas, que agora se comunicam e se organizam como os humanos já fizeram um dia. Mas a coisa se inverteu e os homens perderam a capacidade de se comunicar. Além disso, a raça humana foi escravizada por um grupo de primatas.

Na nova aventura, somos apresentados a Noa, um jovem macaco que viu seu clã ser dizimado por inimigos símios liderados por Proximus Cesar, que se autodeclara sucessor de Cesar, o líder da trilogia anterior. Agora, Noa embarca em uma viagem para encontrar os macacos de seu clã que sobreviveram ao massacre, mas foram escravizados pelo novo líder, que, na verdade, é um autocrata.

Embora se declare um seguidor de Cesar, Proximus distorce as palavras do antigo líder e as profere até enquanto mata outros macacos. Em sua saga em busca da família, Noa conhece uma humana que se torna sua aliada, a quem ele chama de Nova. Ela vai ajudá-lo a frear os planos de Proximus, que pretende encontrar uma arsenal que permanece escondido e está repleto de armas que o ajudarão a dominar as outras espécies.

Neste novo filme, a “atuação” dos macacos impressiona ainda mais: os movimentos labiais, o olhar, a expressão dos sentimentos, a fisionomia... é tudo muito humano. Há atores por trás deles que os interpretam, é verdade. Mas tudo é tão perfeito, que às vezes fica até “frio”. Ora, se é pra ser tão parecido com humanos, por que não usar a imagem de humanos mesmo?!

O diretor Wes Ball também peca com o excesso de cenas de lutas e ação. Aí, nos deparamos com um paradoxo típico do cinema contemporâneo: é tanta ação, que até nos cansa. São tantas batalhas que, quando chega a derradeira, parece apenas mais uma.

Os filmes da trilogia anterior

Planeta dos Macacos (2011) Crédito: divulgação

Planeta dos Macacos: A Origem (2011) Dirigido por Rupert Wyatt, o longa funciona como um reboot da história criada pelo escritor Pierre Boulle. No elenco estão Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto e Tom Felton.

Planeta dos Macacos (2014) Crédito: divulgação

Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) Com direção Matt Reeves (Batman/2022), este foi o oitavo longa de maior bilheteria no ano do lançamento, somando US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões).

Planeta dos Macacos (2017) Crédito: divulgação