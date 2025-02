CINEMA

Oscar Britânico acontece hoje e Brasil tem chances com 'Ainda estou aqui'; veja onde assistir

Premiação será às 16h

O Brasil tem chances de ganhar mais uma premiação internacional de cinema com o filme "Ainda estou aqui". A Academia Britânica de Cinema realiza neste domingo, 16, às 16h, o Bafta Film Awards 2025 (BAFTA), considerado o "Oscar britânico". A cerimônia será no Royal Festival Hall, em Londres, e é um aquecimento ao Oscar de 2025, que acontece no dia 2 de março.>