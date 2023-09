Ovacionada, Preta Gil se emociona ao voltar aos palcos após cirurgia para retirada de tumor

Crédito: Alô Alô Bahia

Depois de passar quase um mês internada, por ter realizado uma cirurgia para a retirada de um tumor que incluiu uma histerectomia total abdominal, Preta Gil celebrou na noite desta quinta-feira (14) o seu retorno aos palcos. A cantora de 49 anos não conteve as lágrimas ao ser ovacionada pela plateia que foi assistir ao show da família Gil no projeto "Nós, a Gente", em São Paulo.



Ao lado do pai, Gilberto Gil, dos irmãos, sobrinhos e também do filho, Francisco Gil, a artista participou da apresentação da turnê.

Famosos como o casal Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Leonardo Miggiorin e Jessilane Alves com a namorada, Sté Frick, prestigiaram o evento.

A turnê de Gilberto Gil com a família, que passou por vários países da Europa em 2022, desembarcou em Salvador para dois shows nos dias 30 de junho e 1º de julho. Essas foram as últimas apresentações de Preta Gil antes da cirurgia.

Após lotar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a família seguiu para 12 apresentações na Europa, entre os dias 7 de julho e 4 de agosto. Preta, porém, não esteve presente nestas apresentações para se preservar antes da operação.

A cantora recebeu alta hospitalar neste domingo (10), após 28 dias internada. "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião", disse ela agradecendo a amigos, familiares e equipe médica.