POSICIONAMENTO

Pabllo Vittar detona Renata Fan após piada homofóbica: ‘Muita gente morre por isso’

Band também se pronunciou sobre a publicação da jornalista

A cantora drag queen Pabllo Vittar usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (15) para se posicionar sobre uma publicação com teor homofóbico feita pela apresentadora Renata Fan. O post consistia em imagens comparativas, onde ironizava a saída do jornalista Denílson da Band, onde apresentava o programa Jogo Aberto com Renata, e sua entrada na Globo.