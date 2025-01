REI DA SOFRÊNCIA

Pablo fará show gratuito em Salvador para gravação de novo DVD

O show terá participações especiais de bandas e cantores de arrocha

O cantor de arrocha Pablo usou suas redes sociais nesta quinta-feira (02) para compartilhar uma notícia com seus fãs soteropolitanos. O ‘Rei da Sofrência’ anunciou que vai gravar seu novo DVD em um show gratuito, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, nesta sexta-feira (03) às 18h.

Levando o nome de “Bodega do Pablo”, o novo projeto do artista contará com turnê que rodará o Brasil inteiro em 2025. O show contará com participações especiais da banda Asas Livres e dos cantores Nenho, Silfarley, Milsinho Toque Dez e Tayrone.