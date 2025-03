ENTENDA

Para onde vai o Oscar brasileiro? Estatueta de Melhor Filme Internacional não fica com o diretor

Pela primeira vez, Brasil faturou o prêmio

O Brasil fez história no Oscar 2025, conquistando pela primeira vez o prêmio de Melhor Filme Internacional com "Ainda Estou Aqui". A vitória foi um marco para o cinema brasileiro, mas a estatueta, como tradição do prêmio, pertence ao país e não ao diretor. >