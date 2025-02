CARNAVAL 2025

Para todos os ritmos e gostos: Torre Beats leva artistas da cena local e música eletrônica para avenida

Começando às 00h, festa garante diversidade com mais de 20 horas de música

Pelo terceiro ano consecutivo, a Torre Beats marca presença na programação do Carnaval de Salvador levando música eletrônica para os foliões do Circuito Dodô até o amanhecer. Localizada ao lado do Farol da Barra, o espaço irá oferecer uma grade de atrações com 14 artistas, incluindo os da cena local, e mais de 20 horas de música. >

Promovendo o esquenta do carnaval, a Torre vai iniciar os trabalhos no dia 26, logo após a saída do último bloquinho do Habeas, com o DJ LA e o cantor J. Eskine, dono do hit viral do verão ‘Resenha do Arrocha’. Começando sempre às 00h entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março, o local ainda vai destacar artistas soteropolitanos, como Karmaleoa, Nêssa, Yan Cloud e Salceruh. >