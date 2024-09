LAZER

Parque imersivo da Globo chega ao Salvador Shopping; confira detalhes

O público poderá mergulhar em cenários que recriam alguns programas queridos da emissora

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 11:32

Parque imersivo da Globo Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Poder entrar e interagir no universo da Rede Globo. Essa é a proposta gexperience, Parque de Experiências da Globo, aberto neste sábado (28), no Piso L1 do Salvador Shopping.

O parque, com mais de 206m², apresenta mais de 15 atrações exclusivas e proporciona experiências como espaços instagramáveis, realidade virtual e áreas de gamificação.

O público poderá mergulhar em cenários que recriam alguns programas queridos da emissora, como “Big Brother Brasil (BBB)”, “Caldeirão com Mion” e “Que História é Essa, Porchat?”.

Também será possível interagir com os famosos cavalinhos do “Fantástico”, conhecer uma das fantasias oficiais utilizada durante o reality “The Masked Singer”, desvendar um mistério no espaço infantil da série “Detetives do Prédio Azul” (DPA) e reviver falas e cenas memoráveis das novelas mais icônicas.

“O evento apresenta diversos cenários interativos e instagramáveis que vão conectar várias gerações através dos programas, personagens e conteúdo da TV. Temos certeza que será uma ótima opção de entretenimento para os nossos clientes”, acrescenta Marianna Muniz, gerente de Marketing do Salvador Shopping.

Na Bahia, a afiliada da Globo, Rede Bahia, que transmite a programação para mais de 400 municípios através de suas seis emissoras, também está preparando surpresas especiais para os telespectadores locais para mergulharem em conteúdos que fazem parte da programação local.

“Quem for à exposição vai conferir como é o clima do estúdio do nosso Bahia Meio Dia, telejornal que acompanha os baianos e baianas na hora do almoço como hábito de consumo”, conta a Diretora Comercial da Rede Bahia, Juliana Jozzolino.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial gexperience.com.br/salvador ou em pontos físicos no Salvador Shopping, situados na entrada do circuito e no autoatendimento na ativação da Globoplay, localizado no piso térreo, próximo à entrada principal.