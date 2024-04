DIVERSÃO

Parque temático do Sonic é atração no Shopping da Bahia

O Sonic Adventure Park, parque temático do ouriço azul mais famoso dos videogames, está de portas abertas no Shopping da Bahia até o dia 22 de abril. A atração é composta por tirolesa, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e área de games, destinada para crianças de 4 a 12 anos. O ingresso custa R$ 45 com duração de 30 minutos.

O parque fica instalado na praça de eventos Newton Rique, no 2º piso e tem o mesmo horário de funcionamento do shopping. Para as crianças menores de 4 anos adentrarem o espaço, é necessário a companhia de um responsável. O Sonic Adventure Park é um projeto da DW4 Cenografia, empresa licenciada para eventos do Sonic no Brasil.