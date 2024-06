POLÊMICA

Pastora-missionária, filha de Baby do Brasil diz que útero da mulher 'absorve material de todos os parceiros'

Sarah Sheeva se intitula como conselheira sentimental familiar

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 09:48

Sarah Sheeva Crédito: YouTube

A filha da cantora Baby do Brasil, Sarah Sheeva, entrou em uma polêmica ao comentar que a ciência comprovou que o 'útero da mulher absorve material genético de todos os parceiros'. A conversa aconteceu durante a participação dela no podcast Inteligência Ltda, do comediante Rogério Vilela.

A filha de Pepeu Gomes, 72, comentava sobre relacionamentos à luz d Deus, quando iniciou uma conversa sobre parceiros da vida. Na fala de Sarah, as mulheres têm um portal dentro de si, que é o útero, e absorve todo o material que entra por meio das relações sexuais.

"A ciência comprovou que nós, mulheres, absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, que é um portal. Todos os parceiros! Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja: não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético", declarou.

Ela ainda cita a bíblia, no versículo de Levítico, que naquela época, a mulher quando ficava viúva, precisava casar novamente para deixar um descendente.

Leia o relato abaixo:

"Na bíblia mostra, deve estar em Levítico... O que acontece? O homem tinha que casar... O homem morreu e a mulher ficou viúva. E ela não tem filhos. E, para aquela época, você não deixar uma descendência era uma humilhação, era uma tragédia. Então tem uma lei deles que o irmão do cara que morreu case-se com a viúva com um propósito, para suscitar descendente ao que morreu.

Aí a gente pensava: 'nossa, mas que viagem do colega, que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatozoide no útero da mulher, o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu'