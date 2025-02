NOVIDADE

Pato Fu lança trilha sonora da primeira temporada da série “Música de Brinquedo”

A série, que expande o projeto iniciado com o álbum “Música de Brinquedo” em 2010, traz releituras criativas de grandes sucessos

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 12:28

Pato Fu Crédito: Divulgação

A banda Pato Fu lança a trilha sonora oficial de “Música de Brinquedo, a Série – Primeira Temporada”, disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta (14). A série, que expande o projeto iniciado com o álbum “Música de Brinquedo” em 2010, traz releituras criativas de grandes sucessos da música mundial, interpretados com instrumentos de brinquedo e a participação especial dos monstrinhos carismáticos do grupo Giramundo. Entre as faixas, destaca-se “Mamãe Natureza”, clássico de Rita Lee, que ganhou um arranjo único e a companhia dos personagens Groco e Ziglo, celebrando a música de forma lúdica e universal. >

Fernanda Takai, vocalista da banda, ressalta a conexão entre a série e a trilha sonora. “Quando a gente assiste a uma série, é comum sair atrás de alguma música que gostamos, né? No caso do Música de Brinquedo, versões especiais foram criadas para a série. Então se você é fã do projeto como um todo, vai adorar conhecê-las”. A série, inicialmente lançada pelo Nickelodeon, agora pode ser assistida no YouTube, ampliando o alcance desse projeto que encanta tanto crianças quanto adultos, com sua mistura de diversão e nostalgia.>

Desde seu lançamento em 2010, o álbum "Müsica de Brinquedos" rendeu ao Pato Fu o Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil e o prêmio de Melhor Álbum Pop no Prêmio da Música Brasileira. A banda também foi reconhecida internacionalmente, sendo destacada pela Revista Time como uma das 10 melhores bandas do mundo fora dos EUA. >