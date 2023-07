Paulinho da Viola passa mal e cancela show no Rio

Paulinho da Viola, 80, precisou cancelar o show que faria em Três Rios, no Rio de Janeiro, por conta de um problema de saúde. A apresentação estava marcada para as 21h deste domingo, 30, e foi cancelada em cima da hora.



Segundo informações de sua assessoria, o motivo foi uma "indisposição". Um comunicado também destaca que o cantor "encontra-se bem", mas não pode se apresentar por recomendação médica.



Confira a íntegra do comunicado sobre a saúde de Paulinho da Viola abaixo: