GRATUITO

Peça Do Outro Lado do Mar retorna ao palco

Apresentações acontecem no Espaço Cultural da Barroquinha nesta quarta (15), sexta (17) e sábado (18), às 19h

O espetáculo Do Outro Lado do Mar retorna para três apresentações gratuitas no Espaço Cultural da Barroquinha nesta quarta (15), sexta (17) e sábado (18), às 19h, pela programação do Curto Circuito das Artes. Com texto da dramaturga salvadorenha Jorgelina Cerritos e direção de Marcio Meirelles, a montagem tem no elenco Andréa Elia e Edu Coutinho e já foi vista por 5 mil espectadores em mais de 50 apresentações.