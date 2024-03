CLUBE CORREIO

Peça infantil aborda construção da linguagem

A montagem infantil O Mundo das Minhas Palavras continua em cartaz no Teatro Módulo, aos domingos, 11h, até dia 24 de março. Vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2018, na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil, tem Augusto Nascimento e Fernanda Beltrão no elenco. A montagem é uma produção do Núcleo Teatro Viável.