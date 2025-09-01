TEATRO

Peça Os Pássaros de Copacabana volta a cartaz

Espetáculo com Marcelo Praddo será apresentado nesta quarta (3) e quinta (4) no Teatro Molière

Doris Miranda

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:00

Marcelo Praddo em Os Pássaros de Copacabana Crédito: Ricardo Prado/divulgação

A partir das canções de Ary Barroso, a peça Os Pássaros de Copacabana, escrita e dirigida por Gil Vicente Tavares, conta a história de uma travesti, às vésperas do Golpe de 1964, tentando fazer um espetáculo em homenagem ao compositor, por encomenda de seu amante militar. O espetáculo tem duas sessões no Teatro Molière, da Aliança Francesa, nesta quarta (3) e quinta (4).

Em cena, Marcelo Praddo interpreta clássicos de Ary e canções menos conhecidas, intercalando com depoimentos e lembranças da vida da personagem. A partir dos seus relatos, o texto vai revelando sentimentos e segredos dessa travesti em meio ao período conturbado do Brasil, e a sua luta diária contra o preconceito e a marginalização de sua condição na sociedade brasileira daquela época.

As canções de Ary Barroso, que eram executadas ao vivo em outras temporadas, foram gravadas agora pelo pianista carioca Itamar Assiere, a partir de arranjos de Jarbas Bitencourt. Marcelo ressalta que: “Executar as canções nesse novo formato, me exige ainda mais atenção e concentração, ao mesmo tempo que pode me permitir executar tudo com mais precisão. Mas, pra mim, trazer Os Pássaros de Copacabana à cena, em um momento político tão especial como esse que o país atravessa, me parece fundamental e me faz acreditar ainda mais no poder do teatro”.