TEATRO

Peça propõe pausa para repensar o agora

Árcade - Versos para Olhar o Tempo terá apresentação única nesta quarta (2), Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 06:00

Daniel Arcades apresenta 12 poemas de sua autoria e mescla com canções conhecidas Crédito: Caio Lírio/divulgação

Que tal tirar um tempo no meio de uma semana agitada para repensar o seu tempo? É trazendo à tona questões sobre a relação das pessoas com o tempo em meio aos imediatismos da vida que o espetáculo Árcade - Versos para Olhar o Tempo convida o público a refletir.

O solo performativo do autor, roteirista e diretor baiano Daniel Arcades tem nova apresentação nesta quarta-feira (2), às 19h, como parte do projeto Porto SESI Cultura, do Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia. Os ingressos estão à venda a preços populares no local e no Sympla.

Árcade é um passeio poético pelas diversas visões acerca da economia do tempo e da busca pela praticidade no dia a dia. Com 12 poemas do próprio ator e intervenções de canções e poesias conhecidas do cenário musical e literário brasileiro, o solo traz a observação do tempo e propõe a reflexão sobre questões extremamente atuais e que são comuns a tantos de nós: a falta de tempo, a necessidade de sempre precisar dar conta de tudo e, a partir disso, ansiedades e angústias que nos afligem.

Árcade tem direção e dramaturgia assinadas por Thiago Romero e produção de Laíse Castro. Desde a estreia, em 2020, em Feira de Santana, o espetáculo contou com temporadas em Salvador, Alagoinhas, Paulo Afonso e Jequié.

“A peça está em constante reformulação, se aperfeiçoando à medida que a discussão sobre o tempo ganha cada vez mais espaço. E agora, quatro anos depois desde a sua estreia, ela ganha novas cenas. O espetáculo é um chamado para um momento de respiro, de pausa, de introspecção, que desperta risos, emoções e profundas reflexões sobre o tempo perdido e o desejo de reconectar-se com um ritmo mais humano e contemplativo”, conta Daniel Arcades.