Peça reflete caos dos relacionamentos de casal

Com Patrycia Travassos e Eduardo Moscovis, espetáculo Duetos será apresentado neste sábado (18) e domingo (19) no Teatro Faresi (ex-Teatro Isba)

Estrelado por Patrycia Travassos e Eduardo Moscovis, o espetáculo Duetos chega neste fim de semana a Salvador para três apresentações que acontecem no Teatro Faresi (antigo Isba). Com direção de Ernesto Piccolo, a peça, assistida por mais de 100 mil pessoas, retrata de forma cômica o mundo caótico dos relacionamentos modernos através de quatro histórias de uma mulher e um homem (não necessariamente casais) às voltas com seus próprios desejos e traumas em busca do amor, e enfrentando a solidão.