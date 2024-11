TEATRO

Peça 'Talvez Ela Saiba Gritar' é encenada no Cine Teatro 2 de Julho

Apresentações ocorrerão de 15 a 24 de novembro

Tharsila Prates

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 10:26

Peça 'Talvez Ela Saiba Gritar' Crédito: João Greco Portugal

A peça 'Talvez Ela Saiba Gritar' retorna aos palcos para sua segunda temporada, agora no Cine Teatro 2 de Julho, que acaba de ser restaurado e reinaugurado. As apresentações ocorrerão de 15 a 24 de novembro, às sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 18h. A estreia foi no Teatro Gregório de Mattos.

O espetáculo promete incitar novas reflexões sobre identidade e pertencimento, nessa releitura do clássico ‘A Hora de Estrela’ , de Clarice Lispector. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

No material de divulgação, o diretor Victor Fernandes comenta que o retorno da peça aos palcos é carregado de simbolismo e oportunidades. “Ficamos muito felizes ao ver como o público se conectou com a peça. Cada espectador, de formas diferentes, encontrou algo que reverberava em sua experiência pessoal. Essa troca nos trouxe novas perspectivas sobre o impacto do espetáculo”, afirma o diretor, destacando como a narrativa, inspirada na obra de Clarice Lispector, dialoga com temas contemporâneos e é ressignificada pela cultura queer.

A nova temporada traz algumas mudanças, principalmente na configuração cênica. Nas apresentações de estreia, a peça explorava o espaço com uma disposição mais próxima do público. Agora, a montagem adentra o palco italiano do Cine Teatro 2 de Julho - um ajuste que, segundo Victor, mantém a essência do espetáculo, mas enriquece a encenação com novas possibilidades visuais e interpretativas. “Adaptar a peça para este novo espaço foi como dar um novo fôlego. Ainda que mantenha o mesmo núcleo criativo, o palco italiano nos oferece novas maneiras de contar essa história”, revela.

O Cine Teatro 2 de Julho fica na Rua Pedro Gama, nº 413, no bairro da Federação, em Salvador.

Confira o serviço:

Espetáculo: 'Talvez Ela Saiba Gritar'

Local: Cine Teatro 2 de Julho, Rua Pedro Gama, 413 E - Federação, Salvador

Temporada: 15 a 24 de novembro, de sexta a domingo

Horários: Sextas e sábados, às 19h / Domingos, às 18h