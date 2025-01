LITERATURA

Pedro Bandeira lança A Marinheirinha e convida crianças a descobrirem seu próprio poder

Novo livro infantojuvenil do autor paulista conta a história de uma menina destemida, com ilustrações de Mateus Rios

Uma menina destemida que salva o barco de seu pai do afundamento ao tapar com seu dedinho um buraco causado por um adversário desleal. Essa é a história do novo livro de Pedro Bandeira, autor, entre outros, de A Onça e o Saci, Mais Respeito, Eu Sou Criança! e O Fantástico Mistério de Feiurinha.