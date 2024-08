DANÇA

Performance de dança Ex-passo faz temporada itinerante no mês de setembro em Salvador

As apresentações acontecerão todas às quartas e quintas feiras em praias e na Lagoa do Abaeté

Da Redação

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 19:16

Performance de dança Ex-passo faz temporada itinerante no mês de setembro em Salvador Crédito: Divulgação/Caio Lírio

A performance Ex-passos, que une quatro artistas na dança contemporânea e performance circense, inicia uma nova temporada de apresentações em setembro,todas as quartas e quintas-feiras, a partir das 16h30. O evento passará por quatro regiões da cidade: Praia de São Tomé de Paripe, nos dias 4 e 5; Praia do Farol da Barra, nos dias 11 e 12; Lagoa do Abaeté, nos dias 18 e 19; e Praia da Preguiça, nos dias 25 e 26. As apresentações são gratuitas e contam com audiodescrição como ferramenta de acessibilidade.

O projeto acontece desde 2018 e traz como integrantes os dançarinos Clara Garcia Espada, Claudio Machado, João Rafael Neto e Matias Santiago. Neste ano, além de levar a dança e a performance às areias de Salvador, a ideia dos artistas é expandir, trazendo para a cena mais artistas por meio do Conexão Ex-passo, três laboratórios de criação gratuitos que vêm acontecendo desde agosto com outros dançarinos e que serão a performance de abertura do Ex-passos.

Programação:

Semana 1

Ex-passo + Performance do Laboratório 1 + Roda de conversa

Laboratório 1: “DANÇAS NA AREIA: Transposição de obras do palco para o mar”, conduzido por Matias Santiago com o elenco do Balé Jovem de Salvador

Serviço: Dias 04 e 05 de setembro, às 16h30, na Praia de São Tomé de Paripe

Semana 2

Ex-passo + Performance do Laboratório 2

Laboratório 2: “HACK URBE: Diálogos do corpo para criação no espaço urbano”, conduzido por Clara Garcia e João Rafael Neto

Serviço: Dias 11 e 12 de setembro, às 16h30, na Praia do Farol da Barra

Semana 3

Serviço: Dias 18 e 19 de setembro, às 16h30, na Lagoa do Abaeté

Semana 4

Ex-passo + Performance do Laboratório 3

Laboratório 3: “DO CHÃO AO CÉU: Criação de performances sobre pernas de pau”, conduzido por Claudio Machado