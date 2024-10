JUSTIÇA

Perícia reconhece falsificação em assinaturas de Ana Hickmann em contrato com banco

“De acordo com o laudo pericial, o falsário observou atentamente a assinatura da apresentadora, memorizou o formato e replicou na solicitação de crédito, no valor de R$652.331,43, emitida pelo banco”, diz o pronunciamento. A perícia comparou as assinaturas de diferentes documentos de Ana Hickmann com as do contrato firmado com o banco.