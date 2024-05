SALVADOR JAZZ

Pianista Jonathan Ferr leva jazz urbano e psicodélico ao Festival Salvador Jazz

Show acontece no sábado (18) no Largo da Mariquita, Rio Vermelho e integra a programação juntamente com Luedji Luna, Bexiga 70 e Jam Delas

Publicado em 17 de maio de 2024 às 13:45

Crédito: Divulgação/Renan Oliveira

O pianista carioca Jonathan Ferr será uma das atrações do Festival Salvador Jazz, retornando à Salvador - pela primeira vez com sua banda - para apresentar o show Liberdade. O evento acontece neste sábado (18), às 20h20, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. O Festival Salvador Jazz será realizado no sábado, a partir das 18h, e no domingo (19), a partir das 17h, e tem entrada gratuita. Também se apresentarão no final de semana nomes como: Luedji Luna, Bixiga 70, a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade e o percussionista Marcos Suzano, entre outros.

Jonathan Ferr é um dos nomes proeminentes da nova geração do jazz brasileiro, chamado de “garoto estandarte do jazz” pelo jornal El País. Em seu trabalho o pianista une hip-hop, soul, neo soul, rock e até gospel. Uma fusão de ritmos e referências que formulam “Um jazz urbano, cheio de misturas”, afirma o músico.

Jonathan apresenta uma arte afrofuturista e sua música busca provocar o público e ouvintes com esses novos cenários imagéticos, amplificando novas narrativas para estimular a produção de novos pensamentos. Seu último álbum, Liberdade (2023), recebeu uma indicação ao Prêmio da Música Brasileira 2024, na categoria Música Urbana, que acontecerá no dia 12 junho e que vai concorrer com grandes artistas como Ludmila, Jorge Aragão e Djonga.

“Liberdade é um álbum que evoca a energia do sol, do fogo. Enquanto meu álbum anterior, Cura, evoca a energia da lua, das águas. O show é um misto dessas duas atmosferas, onde busco provocar o público sobre auto conexão, espiritualidade e emancipação de tudo que nos aprisiona”, conta Jonathan, sobre Liberdade, álbum que teve a participação de grandes nomes da atual cena da música nacional, como Luedji Luna, Tuyo, Melly, Kae Guajajara, Tassia Reis, Jesuton, ÀVUÁ, apenas para citar alguns. “Levar à Salvador o show Liberdade certamente será uma experiência espiritual e transcendental para nós e para o público”, finaliza Jonathan.