GRATUITO

Pierre Onassis Afrodisíaco encontra Cortejo Afro em show na próxima terça (4)

Apresentação acontecerá no Ice Cream Park, piso L1, do Salvador Shopping

O som do samba-reggae e a sintonia com o som percussivo se encontram no palco do Som do Salvador na próxima terça-feira (4), a partir das 19h, no Salvador Shopping. O cantor Pierre Onassis Afrodisíaco comanda o evento direto do palco montado no Ice Cream Park, piso L1, do centro de compras. O Cortejo Afro participará da apresentação.>