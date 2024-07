NOVOS RUMOS

Piloto de novo programa da Fátima Bernardes será gravado em breve na Globo

Jornalista deverá estrear com novo programa no segundo semestre

Publicado em 5 de julho de 2024 às 13:12

Após sair do seu programa das manhãs da Globo e ter dado tchau para a apresentação do The Voice Brasil, a jornalista Fátima Bernardes terá um novo projeto na emissora carioca.

Segundo informações do jornal O Globo, Fátima vai começar a gravar o novo programa a partir do segundo semestre após o aval da empresa televisiva.

Ao o que tudo indica, ela terá uma atração com auditório e variedades para a faixa das noites da Globo, com entrevistas e números musicais, parecido com o Programa do Jô.

Antes de ir ao ar, com a gravação do piloto, a direção da emissora vai observar se terá ajustes antes de ir ao ar de fato, podendo fazer mudanças com a própria Fátima.