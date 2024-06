DORES TERRÍVEIS

Ex-apresentador da Globo, Fernando Rocha, é diagnosticado com herpes zoster

Com feridas pelo copo, parecidas com bolhas avermelhadas, o herpes zoster aparece quando a pessoa tem momentos de baixa imunidade, principalmente aqueles que tem mais de 40 anos.

"Essa janela vem com a baixa imunidade, com variações emocionais. Estou sem saber precisar exatamente o que foi, mas estou com herpes zóster há cerca de uma semana. Já tomei os remédios antivirais que são necessários durante uma semana e agora e agora estou encarando as sequelas dessa doença que é a dor", disse.