Pipo diz que já tinha ficado com Mari Gonzalez e confirma novo romance: 'Eu que fui atrás'

Relacionamento acontece à distância; ele mora em Salvador, enquanto ela vive no Rio

Após rumores, o cantor Pipo Marques confirmou o relacionamento com a influencer Mari Gonzalez. Ele ainda revelou que os dois já tinham ficado e ele que foi atrás dela, recentemente. "A gente já se conhecia há muito tempo, desde que ela morava em Salvador, acho que há 10, 11 anos. A gente era próximo. Há poucos meses voltamos a nos aproximar e tem se aproximado cada vez mais", disse ao Gshow.

O reencontro foi em Salvador, de onde os dois são, no aniversário dos pais de Mari. "Fui eu que fui atrás dela", declarou. Mas, atualmente, só Pipo mora na capital baiana, enquanto Mari está no Rio de Janeiro. Os dois costumam se encontrar em São Paulo, para onde viajam com frequência, além da viagem que fizeram juntos para Europa, durante a turnê de Bell.