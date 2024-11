GASTRONOMIA

Pistache é o ingrediente da moda nos restaurantes finos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 07:01

Bucatini à Carbonara com Camarão Carabineiro do Segreto Ristorantino Crédito: Divulgação

Até bem pouco tempo, o Brasil tinha pouca intimidade com o pistache. O máximo de familiaridade se resumia a um sorvete, uma sobremesa, talvez. Na maioria das vezes, o que se encontrava nestes doces era essência e quase nada do fruto propriamente dito. Afinal, não havia muito acesso a esta oleaginosa, originária do Oriente Médio, pelas bandas de cá do Equador. Mas eis que na Páscoa do ano passado, o fruto ganhou espaço no paladar dos brasileiros e virou tendência. A paixão foi tão grande que o ingrediente não tardou a pular da confeitaria para a cozinha salgada e conquistar o status de protagonista em menus mais sofisticados.

Bruscheta de Mortadela e Brie do La Pasta Gialla

Há quem diga que o sucesso é resultado do fim das fronteiras no consumo, derrubadas pelas redes sociais, consideradas a maior responsável pela popularização de muitos ingredientes. Fato ou fake, o pistache está na moda! Somente no ano passado, o Brasil importou mais de 600 toneladas do produto, o dobro de 2022. Este volume não tem sido suficiente para atender a alta demanda, o que eleva o preço do produto que chega a passar dos R$ 200 o quilo. Nada que faça os criadores da gastronomia desistirem. No recém-inaugurado Leto, na Bahia Marina, o chef Raphael Sepúlveda criou duas receitas com pistache. Uma entrada e um prato principal. Na primeira, o Tostado de Atum, o chef acrescentou o produto na lista de ingredientes desta tortilha crocante, que além do dito cujo, leva gel de abacate e pimenta doce.

Tagliatta do Carvão

No prato principal, o ingrediente entra na Terrine de Cordeiro, em forma de gremolata (tempero italiano, feito com raspas de limão, salsa e alho, que agora recebe também o pistache). Vale lembrar que ambos os pratos mencionados foram recentemente apresentados nesta coluna e provados e aprovados por este que aqui escreve. Sepúlveda anda tão empolgado com o pistache que criou uma terceira receita. Desta vez para o seu Yolo Cooffee Bar, no Santo Antônio Além do Carmo. “Lá temos o Camarão Al Pistacchio, servido com fonduta, gremolata e farofa. Todos os três de pistache”, diz o chef.

Terrine de Cordeiro do Leto Gastronomia Crédito: Divulgação

O Pistache entrou com tanta força nas cozinhas baianas que até o premiado chef Fabrício Lemos aderiu. À frente do Segreto Ristorantino, ele explica que seu restaurante segue a tradição da culinária da Itália, que utiliza muito o grão. “Eu uso porque além de fazer parte da cultura italiana, me traz uma crocância bacana para o prato”, explica o autor do Bucatini à Carbonara com Carabineiro, ovas de Mujjol e, claro, pistache, que está no menu do Segreto.

Shake de Pistache com Calda de Chocolate do Bravo Burger

E é assim em muitos restaurantes baianos, em variadas receitas. No Allê Varanda Bar, o pistache está no Risoni na Fonduta de Grana Padano com Camarões Grelhados. Enquanto no Isola Cucina Italiana, do chef sardo, Marco Caria, o grão se apresenta em forma de creme, no Talharim Caseiro ao Limão, Camarão e Farofa de Pão. O chef Sergio Arno criou, para o La Pasta Gialla, o pistache entra na Bruschetta Mortadella com Brie e um Fio de Mel. A entrada já virou um clássico da casa. Mas como nem só de italiano vive o pistache, o chef baiano Guto Lago o incluiu no novo menu do Carvão que ele acabou de criar. E o ingrediente vem na Tagliatta servida com purê defumado de tomate, pistache (claro) e queijo grana padano. Esse eu também já provei e garanto que é muito bom.

Talharim Caseiro do Isola Cucina Italiana

E o pistache segue sua jornada baiana se apresentando em locais nunca antes frequentado por ele. De cafés à hamburguerias. No Bravo Burger, o chef Raphael Zacharias foi mais convencional e o incluiu no Shake de Pistache com Calda de Chocolate e Farofa de Brownie e Borda de Castanha. Já o Coffeetown apostou na diversidade do produto: do Spaghetti ao Pesto de Pistache e Burratinha ao brigadeiro de pistache e farelo na borda. Ali, nem os cafés foram poupados da invasão marcando presença no Pistachio Latte Gelado e no Pistachio Mocaccino. Veio ou não veio pra ficar?

Camarão Al Pistacchio do Yolo Coffee Bar

