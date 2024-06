DUETO

Pitty anuncia projeto inédito em parceria com Emicida

Show será apresentado em três atos

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de junho de 2024 às 15:59

Pitty e Emicida Crédito: Karen Carvalho / Divulgação

A cantora Pitty e o rapper Emicida preparam um projeto que promete ser histórico. Os artistas estarão juntos no palco do Festival João Rock, onde apresentarão um show inédito, com repertório misto dos dois artistas, com novos arranjos e uma nova formação de banda.

Batizado de “Travessia”, o show traz como conceito artístico a união da cor amarela, em alusão ao projeto AmarElo, do rapper paulistano, com o roxo, que é a cor da turnê ACNXX, de Pitty, simbolizando o encerramento de ciclo e transição para o novo na carreira dos dois artistas.

Para criar o roteiro do show e combinar o repertório de uma forma mais profunda, Pitty e Emicida usaram como pano de fundo a reflexão sobre o que cada um deles carrega consigo e como suas energias e obras se completam.

“A junção dessas duas energias, desse yin-yang que se completam, assim como nossas obras. É nesse lugar que a nossa arte se encontra, há a analogia de passar pelo peso, pelas questões (que as letras trazem) e chegar na luz, na esperança, no sol que uma hora há de nascer. O sol, há de brilhar mais uma vez...”, explica Pitty, sobre suas inspirações para criar o roteiro do show.

O show será apresentado em três atos, sendo o primeiro deles o “Poente”, com canções reflexivas; atravessará pela “À Meia Noite” no ato 2, com músicas que trazem a dramaticidade de seus conflitos particulares; e se encerra com “Aurora”, no terceiro ato, simbolizando a esperança de um novo dia, num roteiro musical que traz leveza e densidade em cada um dos seus momentos. No repertório, estarão os sucessos “Hoje Cedo”, “Máscara”, “Levanta e Anda”, “Equalize”, “AmarElo” e muitas outras.

Num conceito inédito, Pitty e Emicida convidaram a atriz e diretora Alice Carvalho para dirigir o conteúdo audiovisual do show, que será intercalado entre os atos de Travessia e, depois, será lançado em forma de curta-metragem, narrando uma história original.