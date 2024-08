EMOÇÃO

Poliana Abritta se emociona ao vivo no 'Fantástico' ao falar de vítimas de queda de avião

Poliana Abritta, apresentadora do programa Fantástico, da TV Globo, se emocionou no período da noite do domingo, 11, ao falar sobre as duas crianças que foram vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta, 9.