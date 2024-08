SÃO PAULO

Avião que caiu em Vinhedo ficou 17 dias parado em Salvador após ter 'dano estrutural'

O avião turboélice modelo ATR-72-500 da Voepass, que caiu em Vinhedo, passou 17 dias estacionado em Salvador após apresentar problemas. A aeronave viajou de Recife para Salvador no dia 11 de março deste ano e apresentou problemas no sistema hidráulico, segundo reportagem divulgada pelo Fantástico, nesse domingo (11).

Além dos problemas hidráulicos, a aeronave houve também um "contato anormal" da aeronave com a pista na hora do pouso. Esse contato teria causado um "dano estrutural" na aeronave, segundo foi relatado no sistema de manutenção da empresa.