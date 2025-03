CASO HACKMAN

Polícia divulga conversa entre filha de Gene Hackman e agentes que investigam a morte do ator e de sua esposa, Betsy Arakawa

Nos vídeos, a mulher dá orientações sobre cremação do cachorro do casal encontrado morto e pede que sua coleira seja guardada

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de março de 2025 às 16:23

Gene Hackman e e sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa Crédito: Shutterstock

O Departamento de Polícia de Santa Fé divulgou, na última sexta-feira (21), vídeos das câmeras corporais dos agentes que atuaram na investigação da morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Nas imagens, obtidas pelo site "TMZ", os policiais conversam com Elizabeth, filha de Hackman, que solicita a cremação do cachorro do casal e o enterro de suas cinzas ao lado de Arakawa. As informações são do site O Globo. >

No vídeo, Elizabeth também pergunta ao agente se o cachorro encontrado morto junto ao casal era o mais velho dos três que possuíam. Foi confirmado que se tratava de Zinna, de 12 anos, a cadela mais velha. Elizabeth pergunta ao policial se Zinna estava usando uma coleira e pede para ele guardá-la. As imagens são de 27 de fevereiro, um dia após os corpos do casal terem sido encontrados.>

Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro, na casa do casal, no Novo México. Recentemente, o caso teve uma reviravolta ao ser constatado que Arakawa teria ligado três vezes para uma clínica médica no dia 12 de fevereiro, um dia antes da data alegada como de sua morte pela perícia.>