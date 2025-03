SOB INVESTIGAÇÃO

Gene Hackman e esposa: investigação revela três ligações antes das mortes

Telefonemas aconteceram após data estimada para morte da pianista

O caso da morte do ator Gene Hackman, de 95 anos, e de sua esposa, Betsy Arakawa, ganhou novos detalhes que aumentam o mistério em torno do ocorrido. Inicialmente, os legistas haviam confirmado que Betsy morreu em 11 de fevereiro, mas uma análise do telefone da pianista revelou que ela fez três ligações para uma clínica médica no dia 12 de fevereiro, um dia após a suposta data de seu falecimento. >

Segundo o Dr. Josiah Child, médico da clínica, Betsy descreveu "desconforto relacionado à congestão", mas não mencionou dificuldades respiratórias ou dores no peito. Ele também informou à BBC que a pianista cancelou uma consulta marcada para o dia 10 para cuidar do marido, que sofria de Alzheimer. No dia 12, a clínica tentou contato várias vezes, mas não obteve resposta. >

Os corpos do casal foram encontrados no dia 26 de fevereiro, em sua casa no Novo México. Gene estava no chão da cozinha, ao lado de sua bengala e óculos escuros, enquanto Betsy foi encontrada em um banheiro com um aquecedor portátil ligado. O cão do casal, Zinna, também foi encontrado morto, provavelmente por desidratação e fome, segundo relatório do laboratório veterinário do Departamento de Agricultura de Los Angeles. Os outros dois cães foram resgatados e encaminhados para adoção. >