ROMANTISMO

Por onde andam Dan e Cídia, que fizeram sucesso no reality Fama

Os dois formaram casal no programa, e Dan Torres chegou a fazer uma música em poucas horas para a amada. Cídia tinha apenas 18 anos na época e estava prestes a entrar na faculdade de pedagogia, mas desistiu para tentar viver a vida no mundo musical.

Infelizmente NADA será capaz de superar o Dan no fama compondo uma música em horas pra Cidia e essa música sendo a coisa mais linda do mundo e depois virando um sucesso dos dois juntos!!!! TALENTO, OS DOIS SE APAIXONANDO AOS NOSSOS OLHOS, ELA ESTATELADA ???? #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/bFuYxqW0Ta

"Foi a melhor coisa que eu fiz. Recebi o apoio deles em um momento de decisão difícil e delicado. Sempre me preocupei muito com a instabilidade da vida artística porque sempre busquei segurança na vida", disse Cidia em conversa ao site Purepeople em 2014. Na época, ela afirmou que era dona, junto com o atual marido, de duas franquias da loja Kopenhagen, nos shoppings Via Parque e Metropolitano, ambos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.