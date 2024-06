MÚSICA

'Pra Gente Acordar': Gilsons confirma dois shows na Bahia em despedida de turnê

Salvador e Feira de Santana estão no roteiro da série de shows

Os Gilsons confirmaram nas redes sociais, nesta terça-feira (18), que a reta final da turnê do álbum “Pra Gente Acordar” passará por duas cidades baianas. Salvador e Feira de Santana estão no roteiro da série de shows, que celebra o primeiro álbum do trio, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil.