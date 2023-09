Pratos entre R$ 12 e R$ 40: confira os menus dos restaurantes para a Festa de San Gennaro

A Festa de San Gennaro, evento já tradicional no calendário gastronômico de Salvador, acontece neste sábado (23), das 10h às 22h, no Rio Vermelho. O Alô Alô Bahia antecipa em primeira mão os menus completos dos restaurantes participantes da edição. As opções de pratos variam entre R$ 12 e R$ 40. Confira abaixo. Neste ano, são 13 restaurantes participantes da festa, que também contará com novo layout e programação musical, incluindo shows gratuitos de Cortejo Afro, Lazzo e Mario Soares, que recebe Carlos Prazeres, dentre outros artistas.

Esta será a quarta edição do festejo que acontece entre as ruas Professor Almerindo Dultra e Borges do Reis e reúne um encontro de tradições italianas com muita festa de largo no bairro boêmio soteropolitano.