SÃO PAULO

Pré-venda de show do The Weeknd esgota em menos de uma hora

A primeira leva de ingressos estava disponível exclusivamente para os fãs cadastrados no site oficial do artista, que receberam um código por e-mail.

Após 15 minutos, os ingressos do setor cadeira inferior já haviam se esgotado. A partir das 10h30, os ingressos do tipo meia-entrada já não estavam mais disponíveis para nenhum setor. E logo depois das 10h50 já não havia nenhum ingresso restante.

O show está marcado para o dia 7 de setembro, no Estádio Morumbis, e é a única apresentação marcada de The Weeknd até o momento. Conhecido por hits como “Blinding Lights” e “Starboy”, The Weeknd promete um espetáculo completamente novo e inédito, já que a apresentação em São Paulo será a inauguração de uma nova fase na carreira do cantor.