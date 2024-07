CANTOR POP

The Weeknd anuncia show único no Brasil; veja detalhes

Apresentação será em setembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de julho de 2024 às 16:28

The Weeknd Crédito: Divulgação

Surpresa! O cantor The Weeknd anunciou nesta quarta-feira (17) um show único no Brasil. A apresentação acontecerá no estádio Morumbis, em São Paulo, no dia 7 de setembro.

As pré-vendas começam na segunda-feira (22), a partir das 10h e é preciso se cadastrar no site da turnê para obter um código especial que dá direito à compra.

A venda geral tem início no próximo dia 25. Os preços dos ingressos ficam entre R$ 245 (meia-entrada da arquibancada) e R$ 800 (a inteira da cadeira inferior).

Clientes Santander de alguns tipos de cartão terão um período exclusivo de pré-venda com opção de parcelamento em até 5 vezes sem juros, a partir do dia 23 de julho, às 10h (on-line) e ao meio-dia, na bilheteria oficial; todos clientes Santander, a partir do dia 24 de julho, nos mesmos canais e horários.

Para o público geral, a venda começa no dia 25 de julho também nos mesmos horários e canais e os ingressos poderão ser parcelados em até 3x sem juros. Os ingressos estarão disponíveis on-line e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).

A turnê no Brasil é apresentada pelo Santander Brasil com apoio do Esfera. A realização é da Live Nation Brasil.