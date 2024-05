NO SEGUNDO SEMESTRE

Pré-venda do Rock in Rio 2024 começa nesta segunda (20); saiba mais

Os ingressos para a edição 2024 do Rock in Rio, que comemora seus 40 anos de história, começam a ser vendidos nesta segunda-feira (20).

Os clientes dos cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão comprar antecipadamente os ingressos, a partir das 12h, enquanto o público em geral poderá garantir acesso ao evento apenas a partir da quinta-feira (23), às 19h, no site da Ticketmaster. Este ano, o festival acontece de 13 a 15 e de 19 a 22 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.