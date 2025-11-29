COMIDA

Prestes a completar três anos, restaurante segue apresentando uma boa cozinha mediterrânea

Principote tem cardápio bem elaborado e uma bela vista para o mar

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 12:00

Lagosta com sardela e mexilhão Crédito: Fotos: Divulgação

Fazia tempo que não ia ao Principote, um restaurante com visual lindo da praia do Buracão, no Rio Vermelho, que integra o moderno complexo do beach club de mesmo nome. Charmoso e com clima de praia, o espaço é daqueles lugares que deixam você conectado com o mar, mas com a opção de apreciar tudo isso num ambiente climatizado. Assim como a ambientação, criada pelo arquiteto Marlon Gama, a cozinha segue pelo mesmo caminho, ou seja, com uma trempe do fogão aqui e outra lá no Mar Mediterrâneo. Isso é um dos fatores que faz você ter vontade de voltar. Ao tempo em que integra o clube de praia, onde o visitante pode usufruir de sua estrutura com um pé na areia e outro na água azul das duas piscinas que dialogam com o mar, o restaurante, que conta com dois salões, um sobre o outro, funciona independente do clube. Quer dizer, você pode ir lá apenas para almoçar ou jantar.

Mezze

O espaço, que já teve a cozinha comandada por outros dois chefs, está prestes a ganhar novidades no cardápio, criadas pelo chef Raianderson Santos, que apesar de jovem, é um velho conhecido do universo local da gastronomia, com passagens por restaurantes bem conceituados como os do Grupo Vini Figueira, de onde veio direto para o novo posto. No meu retorno, minha intenção era apenas revisitar alguns dos pratos da casa que já conhecia. Queria ver se as mudanças de chefs de cozinha haviam interferido no menu, mas não resisti a proposta do chef, a quem já admirava, de experimentar em primeira mão, suas novas criações que deverão ser incorporadas ao cardápio de verão da casa.

Tábua de frutos do mar

Comecei pedindo o Mezze, aquela seleção de pequenos pratos servidos como aperitivos ou entradas, comuns na Grécia, Turquia e em outros países banhados pelo Mar Mediterrâneo. E qual não foi minha boa surpresa é que a torre formada pelos pratos veio com três opções de carpaccio, sendo que apenas o de polvo compunha a versão anterior. Os dois outros foram o de camarão – bem saboroso – e o de hadoque, aquele peixe marinho das águas marinhas do Atlântico Norte - pouco difundido pelas bandas de cá - que ficou ainda mais espetacular depois de passar um ligeiro processo de defumação.

Arroz de polvo

Depois veio uma deliciosa porção de bolinhos crocantes com recheio de queijo de cabra e, na sequência, uma croqueta de siri com camarão, que estava oquei e que não me empolgou muito a ponto de comer mais de uma, o que foi providencial para a surpresa que chegaria à mesa: o fritto misto di mare, uma das entradas que mais aprecio na vida. A de lá, que tem camarão, siri-mole, lula e peixe, empanados e fritos, é sequinha e muito, muito saborosa.

Filé com nhoque

Como estava em quatro na mesa, sugeri que pedíssemos pratos diferentes para que pudéssemos compartilhar. Teve Lagosta com sardela e mexilhão, que aprovei muito, depois veio um filé ao molho de funghi acompanhado de uma massa com molho branco que não achei um bom casamento, embora o ponto do filé e o molho estivessem perfeitos. Depois teve um arroz de polvo que estava bom, embora o polvo - que vem inteiro, sobre a cama de arroz - tenha passado do ponto de cozimento, deixando-o ressecado e borrachudo, o que acabou por comprometer o prato. Mas nada que não possa ser corrigido nas próximas vezes e nada que comprometesse a experiência. Quero voltar mais vezes.

Serviço:

@principote_salvador

Rua do Barro Vermelho, 180, Rio Vermelho.