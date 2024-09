DOENÇA

Preta Gil faz tratamento para estimular crescimento do cabelo durante quimioterapia

Cantora revelou que teve uma remissão do câncer no mês passado

A cantora Preta Gil está fazendo um tratamento para estimular o crescimento do cabelo. Ela retomou a quimioterapia após ser diagnosticada com câncer novamente.

A cantora revelou que o câncer voltou no mês passado. “Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase, que fica no peritônio, e um nódulo, uma lesão, na ureter”, explicou.