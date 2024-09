MUITO CARINHO

Preta Gil recebe visita do ex, Caio Blat

Cercada de amigos e familiares, a cantora Preta Gil tem recebido muito apoio desde que anunciou a volta do câncer. Neste domingo (1º), ela recebeu a visita do ator Caio Blat, que já foi seu namorado, e do DJ Zé Pedro.

Caio também compartilhou a visita com uma foto no Instagram. “Amores da vida toda, combo especial de domingo: How deep is your love?”, escreveu na legenda da foto.