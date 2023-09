Preta Gil retira sonda nasogástrica e comemora: ‘Estou mega feliz’

Preta Gil retirou a sonda nasogástrica que precisou colocar na última semana. Neste sábado, 2, a cantora apareceu em seus stories no Instagram e comemorou: "Menos um tubo". A artista havia anunciado na última sexta-feira, 1º, que teve uma obstrução intestinal que a fez ter um tipo de prisão de ventre e, por isso, a sonda era necessária.



Preta segue em recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a uma cirurgia para retirada de tumor no intestino no dia 16 de agosto.