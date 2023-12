Primeiro Domingo no TCA de 2024 terá Osba em homenagem a Caetano Veloso

Osba. Crédito: Fernando Gomes/Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) será a primeira atração do Domingo no TCA em 2024. O evento, que acontece no dia 7 de janeiro, também vai marcar o encerramento da programação de Verão da Osba com uma homenagem ao cantor Caetano Veloso.



O concerto, batizado de “Beleza Pura – Homenagem Sinfônica a Caetano Veloso”, exalta a obra do artista. Com início previsto para 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, o concerto será o começo do 18º ano do projeto Domingo no TCA. Os ingressos são vendidos a R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia).

O espetáculo terá direção musical de Moreno Veloso e do maestro Carlos Prazeres, que também fará a regência do concerto. Os clássicos de Caetano Veloso serão interpretados também por participações especiais dos cantores Lazzo Matumbi, Mariene de Castro e Mãeana, além do coletivo de artistas baianos Outras Vozes e do próprio Moreno Veloso.

Regente da orquestra, Carlos Prazeres conta que a ideia da apresentação surgiu com o diálogo da Osba com a homenagem a Gilberto Gil pelo Balé Teatro Castro Alves (BTCA).

“Gilberto Gil e Caetano Veloso são duas entidades sagradas da Bahia e nada mais simbólico que os dois corpos artísticos do Teatro Castro Alves prestarem esta homenagem. O BTCA fez o espetáculo ‘Viramundo’ para os 80 anos de Gil e agora a Osba faz este concerto sobre a obra de Caetano, convidando seu filho mais velho, Moreno Veloso, para compor e pensar conosco esta apresentação”, afirma Prazeres.

Ao lado de Prazeres, Moreno Veloso também é responsável pela direção musical de “Beleza Pura”. Segundo ele, o repertório conta com clássicos da carreira de seu pai, mas também apresenta canções de Caetano que combinam mais com uma orquestra.

“O conceito do repertório é simples: são músicas que a gente gosta e que queríamos ver sendo interpretadas pela Orquestra. Por exemplo, a música ‘Minha Voz, Minha Vida’ [do disco ‘Livro’, de 1997] não ficaria linda com a Orquestra? Além disso, convidamos artistas que admiramos e concebemos o concerto a partir deste gosto”, conclui Moreno.

Ingressos

Os ingressos do Domingo no TCA são vendidos apenas no dia e local de cada evento, a partir de duas horas antes do início da sessão, com entrada imediata do público. Segundo a administração do TCA, o objetivo disso é a democratização de acesso e o impedimento de atuação de cambistas.

No dia 7, isso também deve acontecer. Ao todo, serão 1,9 mil unidades, mais que a lotação da Sala Principal, disponíveis na bilheteria do TCA, a partir das 16h, com pagamento na hora, apenas em dinheiro. A entrada no local será logo em seguida. A pessoa só pode comprar o próprio ingresso, não sendo permitidas saída após a compra, reservas ou aquisição para terceiros.

Além disso, outros 2,5 mil ingressos serão vendidos de forma antecipada exclusivamente na plataforma Sympla, sem disponibilidade na bilheteria, a partir do dia 3 de janeiro, às 14h. Neste caso, será permitida a compra de até dois ingressos por CPF.

A organização sugere ao público que doe alimentos para o Bahia Sem Fome, programa de combate à fome do governo da Bahia. O TCA é um dos pontos de arrecadação da campanha.

Serviço

Quando: 7 de janeiro de 2024 (domingo), às 18h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia)

Cota online: a partir de 3 de janeiro, às 14h, pela plataforma Sympla/ Máximo de dois ingressos por CPF

Cota presencial: no dia do evento, no local, a partir das 16h, com acesso imediato do público/ Pagamento apenas em dinheiro | Um ingresso por pessoa

Classificação indicativa: Livre

Regência: Carlos Prazeres

Direção musical: Moreno Veloso e Carlos Prazeres

Participações: Lazzo Matumbi, Moreno Veloso, Mãeana, Mariene de Castro e Outras Vozes