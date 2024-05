ABSURDO

Professora troca aluno de 11 anos de lugar para abusar da criança

Madison é suspeita de agressão sexual infantil em primeiro grau

Da Redação

Publicado em 9 de maio de 2024 às 18:12

Madison Bergmann Crédito: Reprodução

Uma professora norte-americana, do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, é suspeita de abusar sexualmente de um aluno de apenas 11 anos. Ela teria trocado a criança de lugar, para perto dela, para tocar as partes íntimas do garoto durante a aula.

O casamento de Madison Bergmann, de 24 anos, que já estava com data marcada, foi cancelado três meses antes pelo noivo que afirmou estar de magoado. "Ela me traiu com um garoto", teria dito a um amigo.

A mãe de um colega de turma da vítima, disse ao NY Post que a filha achava o garoto havia sido mudado de lugar por estar com problemas. "Quando chegava a hora do almoço, ela pedia para ele ficar na sala", contou a mãe. "Isso alimentava a ideia de que ele estava constantemente se metendo em problemas".

A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (2) no Tribunal Distrital de St. Croix. A criança contou que a professora esfregava a região das coxas e da panturrilha durante partes da aula. O menino falou ainda que era obrigado a ficar na sala no horário do intervalo e que era nesse momento que a professora o beijava.

A professora trocava cartas com conteúdo "romântico" e sexual com o garoto, que foram encontradas em uma das pastas de Madison. O caso foi descoberto após a professora enviar mensagens para o celular do garoto, que foram lidas pelo pai e encaminhadas para a direção da escola.